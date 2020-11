Processo piazza San Carlo, l'avvocato della Appendino: "Non vorrei che alla fine passasse il principio che è meglio non fare più nulla"

"Questa è una richiesta che non mi aspettavo, stiamo andando su un territorio dove organizzare una manifestazione può diventare un problema, non vorrei che alla fine passasse il principio che é meglio non fare più nulla". Lo ha detto Luigi Chiappero, legale difensore di Chiara Appendino, dopo la richiesta di condanna a 1 anno e 8 mesi avanzata stamattina nei confronti della sindaca dal pm Vincenzo Pacileo, nell'ambito del processo per i fatti di piazza San Carlo.

Appendino, così come l'ex questore Angelo Sanna, l'ex capo di gabinetto della sindaca Paolo Giordana, l'ex presidente di Turismo Torino Maurizio Montagnese e l’architetto Enrico Bertoletti, é imputata per omicidio, disastro e lesioni colposi. Chiappero esporrà la sua versione dei fatti nell'udienza del prossimo 16 dicembre.