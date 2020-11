Torino, lutto nel Movimento 5 Stelle: morto il consigliere circoscrizionale Nicola Santoro

Lutto per il Movimento 5 Stelle torinese: nella notte tra venerdì e sabato è infatti morto il consigliere della Circoscrizione 4 Nicola Santoro, sostenitore storico del partito fondato da Beppe Grillo. Santoro, capo-gruppo durante la scorsa legislatura, era ricoverato in ospedale dallo scorso agosto per cause non legate al Covid-19; nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si sono irrimediabilmente aggravate.

A ricordarlo, attraverso un post su Facebook, è l'intera squadra del Movimento 5 Stelle torinese: "Ci sono - si legge – persone sempre presenti, non si fanno notare ma sai che ci sono e su di loro puoi contare sempre. Con Nicola abbiamo condiviso una parte di percorso con questa certezza: non c'è stato evento senza il suo supporto tecnico (era un esperto elettricista, ndr), oltre che politico; se n'è andata una parte importante del motore del Movimento ma soprattutto un amico e una persona per bene".

Commossa è anche la testimonianza di chi con lui ha condiviso più da vicino l'attivismo sul territorio, ovvero l'attuale capogruppo alla 4 Federico Varacalli: "Nicola – dichiara – è stata la prima persona che ho conosciuto all'interno del Movimento, durante un volantinaggio all'epoca dei referendum del 2011: colonna storica in città e non solo, durante tutti questi anni non si è tirato mai indietro restando sempre legato e coerente alle idee e alle proposte di partenza; non da ultimo, era molto legato anche alla sindaca Chiara Appendino".

A stringersi al cordoglio per la scomparsa di Santoro è il presidente circoscrizionale Claudio Cerrato: "Avendo condiviso nove anni di mandato - commenta – posso affermare che il suo comportamento istituzionale è stato sempre corretto e rispettoso, pur nella diversità di idee e visioni politiche politiche. Lo ricorderemo tutti come una persona estremamente generosa e aperta verso gli altri, carattere che si rispecchiava pienamente nell'interpretazione del suo ruolo da consigliere".