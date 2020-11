Stay Cho.nnected con ho. e Xiaomi

Grazie all’iniziativa Stay Cho.nnected, fino al 27 novembre i nuovi clienti ho. ricevono un voucher da usare per l’acquisto di tanti diversi dispositivi Xiaomi, pensati per rendere più smart la propria esperienza di navigazione o la propria casa.

Come funziona la promozione Stay Cho.nnected

Per aderire all’operazione a premi Stay Cho.nnected promossa da ho. in collaborazione con Xiaomi è sufficiente acquistare online una delle offerte ho., richiedendo la consegna a casa della SIM.

Una volta completato l’acquisto, si riceve in automatico un’email contenente un voucher del valore di 20 euro da usare sul sito mi.com per acquistare uno o più dei prodotti che aderiscono alla promozione.

Usare il voucher è molto semplice: basta registrarsi sul sito mi.com, aggiungere al carrello i propri prodotti preferiti e attivare il voucher al momento del pagamento. Il voucher può essere usato per uno qualsiasi dei prodotti interessati dall’iniziativa e a partire da un importo minimo del carrello di 20 euro (spese di spedizione escluse).

Grazie a questa iniziativa diventare clienti ho. è ancora più conveniente. Il voucher permette di ricevere uno sconto di 20 euro sull’acquisto di tanti diversi prodotti per sé o per la propria casa. Si possono acquistare a prezzo scontato power bank e cuffie wireless, oppure una bilancia pesapersone, lampadine smart a LED e videocamere di sicurezza. Questi sono solo alcuni esempi dei prodotti aderenti all’iniziativa: trovi l’elenco completo su https://www.ho-mobile.it/staychonnected/.



L’iniziativa Stay Cho.nnected è valida dal 16 al 27 novembre e rappresenta un’ottima occasione per scoprire i tanti prodotti Xiaomi che migliorano la connettività dei propri dispositivi e per approfittare delle vantaggiose tariffe ho. Al momento della richiesta della nuova SIM ho. si può richiedere l’attivazione di un nuovo numero telefonico o la portabilità del numero dal tuo attuale operatore. Bastano pochi minuti per completare l’acquisto e, una volta ricevuta la SIM a casa, sono sufficienti meno di 5 minuti per completare l'attivazione.

Il voucher offerto da Stay Cho.nnected viene inviato tramite email e va usato sul sito mi.com entro il 30 novembre.