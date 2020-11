D2zero: soluzioni inossidabili

L'acciaio inossidabile è un materiale di eccezionale versatilità e dalle molteplici applicazioni in svariati settori, dal meccanico al chimico, dall'alimentare al cartario, dal nautico all'edile.

D2zero è un’azienda giovane e dinamica che si occupa di fornire prodotti in acciaio inossidabile che rispondano alle specifiche esigenze di ogni cliente.

D2zero, grazie alla trentennale esperienza dei propri dipendenti, può affiancare il cliente in tutte le fasi della commessa, dalla scelta del materiale più adatto fino alla consegna del prodotto finito con una rete di supporto costante per ottimizzare tempi e risultati.

Dalla viteria in acciaio inossidabile alle valvole, dai tubi saldati e senza saldatura ai raccordi filettati e a saldare, dall’accessoristica nautica ai prodotti siderurgici… qualunque sia l’esigenza del cliente D2zero è in grado di soddisfarla.

Grazie ad un magazzino di grandi dimensioni, D2zero ha sempre a disposizione un’ampia scelta di prodotti in acciaio inossidabile AISI 304 e AISI 316 quali raccordi, viteria, barre filettate, spine, anelli, rivetti ed altri particolari di fissaggio. Esulando dalla gamma standard c’è sempre la possibilità di realizzare prodotti ad hoc partendo da un disegno specifico fornito dal cliente stesso, grazie alla stretta collaborazione con officine meccaniche e tornerie presenti sul territorio.

Per i settori industriali che ne possono avere la necessità quali l’impiantistica civile e industriale, l’industria petrolifera, energetica e aerospaziale, D2zero è in grado di fornire il pacchetto completo adatto a ogni singola esigenza.

Anche l’ambiente nautico e marino fa spesso affidamento sull’acciaio inox nella classe 316 che grazie alla sua resistenza alla corrosione è il materiale ideale per componenti di essenziale importanza come ad esempio moschettoni, grilli, tenditori, cerniere, funi, catene e alzapaioli.

La D2zero, da sempre attenta alle esigenze di un mondo in continua evoluzione, data la crescente richiesta di “metalli speciali e leghe di nichel ” presta particolare attenzione, anche su mercati internazionali, al reperimento di materiali quali Inconel, Monel e Duplex, così come acciai e manufatti con specifiche AMS, standard richiesto in ambito aerospaziale.

Nel caso si voglia rimanere sempre al corrente sulle ultime novità su materiali trattati e forniture effettuate, la sezione “News” del sito www.d2zero.com viene costantemente aggiornata, e per i più “social” sono presenti anche le pagine Facebook e Instagram dell’azienda.

Per contattare D2zero, la cui sede si trova a Santena (TO) in Via Circonvallazione 188, potete utilizzare la posta elettronica all’indirizzo info@d2zero.com oppure il form che si trova nella pagina “Contatti” del sito www.d2zero.com o ancora chiamare il numero 011.9454409.