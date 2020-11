Engim Piemonte, gli Open Day al tempo del Covid-19

Cosa fare dopo la terza media? Entro il 24 gennaio i ragazzi dovranno trovare una risposta a questa domanda ma, a i tempi del COVID-19 e per di più in zona rossa, i classici open day e le giornate porte aperte sono off limits. Per questo, per garantire la sicurezza ma - al contempo - permettere alle famiglie e agli studenti in uscita dalla terza media di conoscere i percorsi di studio e i laboratori, i centri di formazione di ENGIM PIEMONTE hanno deciso di farsi supportare dalla tecnologia e dai nuovi strumenti multimediali.

“Viste le disposizioni del DPCM di novembre – spiega Agostino Miranti, direttore regionale ENGIM PIEMONTE - abbiamo pensato di dotarci di strumenti multimediali per permettere alle famiglie di fare una visita ai nostri centri…anche a distanza! E così abbiamo organizzato dei webinar - ovvero degli incontri on line - durante i quali guideremo i ragazzi alla scoperta dei nostri centri ma, soprattutto, dei nostri laboratori, che sono il cuore pulsante della nostra attività formativa.

Le famiglie devono anche quest’anno conoscere le possibilità offerte dal sistema della formazione professionale: a un anno dalla qualifica in media oltre il 60% dei nostri allievi trova lavoro, grazie a percorsi formativi pratici e sviluppati in stretta sinergia con le imprese del territorio”.

Il primo incontro a Nichelino è andato benone, i prossimi appuntamenti sono sabato 28 novembre, con la sede di Pinerolo, lunedì 30 con la sede San Luca nel quartiere Mirafiori a Torino e sabato 28 novembre e sabato 4 dicembre con la sede Artigianelli in centro a Torino (appuntamenti one to one e webinar).

Per partecipare ai meet, scoprire tutte le date e le modalità di orientamento, consultare i siti dei centri o contattare le segreterie: sanluca.engim.it; engimtorino.net; pinerolo.engim.it e nichelino.engim.it

Per i mesi di dicembre e gennaio le sedi ENGIM sono pronte a organizzarsi per accogliere in sicurezza le famiglie qualora cambiassero le disposizioni. Ma, per continuare a garantire la sicurezza e offrire un canale in più alle famiglie, è stato implementato su tutti i siti un sistema di orientamento a distanza fatto di video, possibilità di prenotare colloqui e visite one to one e virtual tour. Questi ultimi sono una vera e propria visita in modalità virtuale che Andrea Tomasetto, regista, fotografo, videomaker e docente ENGIM ha realizzato, coinvolgendo dalle riprese al montaggio, proprio alcuni studenti ENGIM del corso appena concluso.

Un ottimo esempio di impresa formativa e di come ENGIM mette in pratica il concetto dell'apprendimento nel contesto lavorativo!