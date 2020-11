La droga era nascosta in mezzo ai peluche: in manette un 24enne di Collegno

Lo scorso giovedì, poco prima di mezzanotte, gli agenti della Squadra Volante si sono imbattuti in un giovane cittadino italiano che stava girando in biciletta in piazza Massaua e che, alla vista della Volante, ha mostrato segni di nervosismo.



Gli agenti lo hanno sottoposto a controllo, chiedendogli anche il motivo della sua presenza in quel posto a quell'ora, soprattutto alla luce delle restrizioni per contrastare il Covid. Il 24enne non è in grado di rispondere e dalla perquisizione si è scoperto che aveva nascosto negli indumenti intimi un panetto di circa 80 grammi di hashish.



A quel punto la perquisizione si è estesa anche alla casa del ragazzo, a Collegno. Nella sua stanza, nascosto dentro una cesta in mezzo ad alcuni peluche, i poliziotti hanno trovato un secondo panetto di hashish, di 100 grammi.



Il ragazzo non è nuovo a queste situazioni: già nel 2018 era finito nei guai per motivi di droga e di spaccio. Per lui, oltre alle manette, è scattata anche la multa per inosservanza delle misure contro la pandemia.