"Con una finta d'animo", tra cultura e sport il primo libro dell'assessore di Nichelino Michele Pansini. Ricordando il maestro Arpino

Le prime parole di Darwin Pastorin (giornalista e scrittore di riconosciuta fama nazionale) nella prefazione rendono bene l'idea di questa opera prima: "Il calcio, l’amicizia, Giovanni Arpino, una scrittura limpida: il debutto di Michele Pansini è da applausi. Ecco un libro sincero e appassionante".

Si intitola "Con una finta d'animo" il primo libro scritto da Michele Pansini, avvocato, da un anno e mezzo assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Nichelino. Classe 1972, salernitano di origine e nichelinese da sempre, Pansini ha detto di avere nella testa e nel cuore questo libro da lungo tempo, ma di non avere mai trovato il tempo per svilupparlo. Complice il lockdown della scorsa primavera, questa idea si è trasformata finalmente in realtà.

"Con una finta d’animo" esplora, con un linguaggio scorrevole e armonico, due grandi passioni del suo autore: il calcio e i libri. Due mondi che ha provato a coniugare in modo originale, con eleganza e scavando nell’animo dei protagonisti. E, come in tutti i romanzi di un certo spessore, non mancano i colpi di scena… La storia è quella di un calciatore di successo che all’apice della carriera decide inaspettatamente di smettere. Perché ha smesso e cosa farà della sua vita sono i temi sui cui si sviluppa il romanzo.

Sullo sfondo c’è poi anche “Azzurro Tenebra”, il romanzo sul mondo del calcio scritto da Giovanni Arpino. Un grande autore cui è intitolata la biblioteca civica di Nichelino. A partire dal 14 dicembre, pubblicato da Daniela Piazza Editore sarà distribuito nelle librerie e nei portali online dedicati al prezzo di € 15.

E il 14 dicembre, alle ore 18.30, in diretta streaming sui canali social, ci sarà la presentazione del libro a cura dell’autore intervistato da Darwin Pastorin.