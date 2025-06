Il cortometraggio "Frarìa" di Alberto Diana riceve una menzione speciale alla 22ª edizione di "Filmare la Storia"

Il cortometraggio Frarìa, opera prima di finzione del regista Alberto Diana, ha ottenuto una menzione speciale alla 22ª edizione del concorso nazionale "Filmare la Storia", organizzato dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. La cerimonia di premiazione si è svolta a Torino, presso il Cinema Massimo, il 30 maggio.

La Giuria "Paolo Gobetti Film Commission Torino Piemonte" ha così motivato il riconoscimento : "Per la capacità di raccontare il manifestarsi della storia dentro una cornice quotidiana di spiccato realismo e acuta umanità, costruendo un’atmosfera carica di significato, di personalità visiva e di intensità narrativa.

Frarìa, prodotto dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna (ISRE) con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e la produzione esecutiva di Slingshot Films, è ambientato nella Sardegna rurale degli anni Venti. Il film racconta la storia di Angelo, un ragazzo timido che, di fronte all'ascesa del fascismo e alle violenze delle camicie nere, è costretto a prendere posizione e a trovare il coraggio di dire "no". Il cortometraggio, girato interamente in lingua sarda con sottotitoli, è stato presentato in anteprima al Torino Film Festival nel novembre 2023.

Il concorso "Filmare la Storia" premia opere audiovisive che affrontano tematiche legate alla storia del Novecento e alla contemporaneità, con l'obiettivo di promuovere l'uso del linguaggio cinematografico come strumento didattico e di riflessione. La menzione speciale assegnata a Frarìa riconosce la qualità artistica del film e la sua capacità di stimolare una riflessione profonda sulla memoria storica e sull'importanza della resistenza individuale di fronte all'oppressione.

Alberto Diana, nato a Iglesias nel 1989, ha studiato cinema a Barcellona e vive attualmente a Cagliari. I suoi documentari sono stati presentati in numerosi festival nazionali e internazionali. Con Frarìa, il regista compie il suo debutto nella finzione, offrendo un'opera intensa e toccante che affonda le radici nei racconti d'infanzia del nonno e nella memoria collettiva della Sardegna.

La menzione speciale ricevuta a "Filmare la Storia" si aggiunge al primo premio ex aequo ottenuto da Frarìa nella sezione "Fare Memoria" del Valsusa Filmfest 2024, confermando l'apprezzamento della critica per questo cortometraggio che, attraverso un linguaggio cinematografico sapiente e una fotografia evocativa, valorizza la cultura popolare e la lingua sarda, raccontando con semplicità e profondità l'ascesa del fascismo e le sue conseguenze.