Chieri, Sicchiero: "Incomprensibile la chiusura di seconde e terze medie, la Regione riveda la decisione"

"Il Piemonte da oggi è entrato in fascia arancione, ma per le ragazze e i ragazzi delle seconde e terze medie dei plessi Quarini e Levi e degli istituti S. Luigi, Holden e International School of Turin, come per tutti gli altri loro coetanei del Piemonte, le scuole continueranno a rimanere ‘zona rossa’. Giudichiamo incomprensibile e dannosa dal punto di vista educativo e sociale la decisione del Presidente Cirio di derogare a quanto disposto dal DPCM vigente relativamente alle limitazioni per le Regioni in fascia arancione, mantenendo la didattica digitale a distanza per le classi seconde e terze. Per questo come Comune di Chieri aderiamo all’appello rivolto alla Regione Piemonte dal Sindaco di Grugliasco, Roberto Montà, a rivedere questa decisione". Lo affermano il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e l’assessore all’Istruzione Antonella Giordano.