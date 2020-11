Femmina di capriolo cade in una cisterna per l'irrigazione: salvata dai tecnici del Canc di Grugliasco

Salvataggio a buon fine nel pomeriggio di domenica per una femmina di Capriolo che era caduta in una cisterna di irrigazione di un’abitazione privata a Vallo Torinese. L’animale non aveva alcuna possibilità di uscire dalla cisterna profonda 5 metri ed è stato anestetizzato e recuperato dal personale del CANC-Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco che assicura il servizio “Salviamoli insieme on the road”. Il CANC ha potuto contare sulla collaborazione dei volontari dei gruppi AIB e della Protezione Civile di Vallo. Una volta risvegliata dall’anestesia, che viene praticata per garantire la sicurezza sia dell’animale che degli operatori del CANC, la femmina di Capriolo, che non presentava ferite o danni evidenti, è stata liberata in un luogo idoneo nei paraggi.