Izmit Short Film Festival, il torinese "Manuale di storie del cinema" miglior documentario

Ha vinto il primo premio nella categoria documentari all'Izmit International Short Film Festival, in Turchia, il film Manuale di storie del cinema (Italia, 2019, 20’), dei torinesi Stefano D’Antuono e Bruno Ugioli. L'edizione 2020, organizzata da Arti Nicomedia, si è svolta interamente online, con 501 titoli in concorso da 59 diversi Paesi del mondo.

Il corto racconta l’avvincente storia delle sale cinematografiche torinesi, dall’avvento del cinematografo Lumière alla fine dell’Ottocento, fino alle prospettive dello spettatore del futuro, ibridando il genere del documentario con la commedia e affidando la narrazione ad alcune delle voci più importanti del panorama cittadino. Le crisi e i successi, le innovazioni tecnologiche e i cambiamenti nelle tematiche, i primati, gli aneddoti e le storie dimenticate, rendono i cinema di Torino veri luoghi dell’anima, baluardi della condivisione di emozioni.

Manuale di storie del cinema aveva trionfato alla seconda edizione del contest per lo scouting di giovani talenti cinematografici Torino Factory, grazie al quale il progetto del film è stato sviluppato e realizzato con il supporto di professionisti esperti durante i laboratori produttivi. Il suo percorso è proseguito ulteriormente con la versione lungometraggio, prodotta da Rossofuoco, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e del Museo Nazionale del Cinema.