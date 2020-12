Fondazione CRT e Rete del Dono a favore del progetto OzLine

Rete del Dono e Fondazione CRT stanno aiutando l’Associazione CasaOz Onlus di Torino a mantenere le proprie attività educative con bambini e ragazzi affetti da patologie anche gravi, durante il periodo di pandemia e lockdown, grazie alla raccolta fondi per sovvenzionare le attività online: https://www.retedeldono.it/it/progetti/casaoz-onlus/ozline-con-casaoz

Il progetto OzLine è un palinsesto di attività (incontri e laboratori) online, pensato per tutti i bambini e ragazzi sia per quanti sono ospiti delle ResidenzeOz sia per quanti sono a casa. Il progetto è stato attivato su Rete del Dono da un gruppo di ragazzi che ha partecipato al Corso di Alta Formazione Talenti per il Fundraising finanziato da Fondazione CRT.

L’Associazione CasaOz Onlus nasce nel 2005 da un gruppo di persone di Torino che ha scelto di mettersi a disposizione delle famiglie in cui vi sia un bambino malato. Nel 2007 l’associazione inizia a operare in uno spazio dato in concessione dal Comune di Torino presso il Villaggio Olimpico. Nel 2010 CasaOz si trasferisce nella nuova sede di Corso Moncalieri 262, costruita col contributo di Enel Cuore e con la generosa collaborazione di varie istituzioni, aziende, fondazioni e privati, su un terreno messo a disposizione dal Comune di Torino.

Rete del Dono è la piattaforma di crowdfunding leader per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d'utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit (ONP).