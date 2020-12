Spostamenti tra piccoli comuni e nelle aree montane, Bussone (Uncem): "Va bene la prudenza, ma occorre consentire di muoversi"

"Sono d'accordo con il Presidente della Conferenza delle Regioni e dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, quando ancora in queste ore chiede un ripensamento sull'impossibilità di uscire dai piccoli Comuni, dai centri montani, paragonati di fatto, nell'ultimo Dpcm, alle grandi città", dichiara Marco Bussone, Presidente Uncem.

"Occorre un intervento anche da parte del Comitato Tecnico Scientifico, che attendiamo, affinché non si creino disparità tra chi vive nelle aree urbane e chi invece in un piccolo centro. Occorre buonsenso, del legislatore e poi dei Prefetti e delle forze dell'ordine. Di certo il buonsenso lo avranno i Sindaci. Tutti insieme impegnati a contenere il contagio, limitando gli spostamenti certo, ma senza mettere in difficoltà chi risiede in un Comune montano italiano", conclude Bussone.