Cori, petardi e fuochi d'artificio: la protesta del tifo granata "assedia" i giocatori al Filadelfia [VIDEO]

"Tirate fuori le..", "Ci avete rotto il..", "C'è la fate ad uscire o no?". Sono solo alcuni degli slogan che hanno scandito nel pomeriggio di oggi un centinaio di ultras fuori dallo stadio Filadelfia , dove la squadra del Torino ha seguito il programma di allenamento in vista della prossima giornata di campionato.

Ma a pesare, sull'umore dei tifosi granata, è soprattutto la recente sconfitta all'ultimo minuto nel derby contro la Juventus e una classifica che recita pochi punti e tante sofferenze per la squadra allenata da Gianpaolo.

Più che i giocatori, però, è il patron Urbano Cairo a finire nel mirino dei contestatori. Un'antipatia antica, che i recenti insuccessi non hanno fatto altro che irrobustire ed esasperare.

Cori, insulti. Anche qualche fuoco d'artificio. Mentre le forze dell'ordine - vigili urbani e Polizia, ma anche Carabinieri - hanno isolato il tratto di via Spano che da via Tunisi porta a via Giordano Bruno.