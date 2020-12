Tav: al via l'allargamento del cantiere dell'alta velocità. I manifestanti verso Giaglione

"Il tentativo di allargamento del cantiere di questa notte è l'ennesimo e ridicolo spot pubblicitario di Telt che, nonostante i cronici ritardi ventennali dell'opera, vorrebbe dimostrare che i lavori stanno andando avanti". Così su Facebook il movimento No Tav, dopo l'avvio dei lavori di allargamento del cantiere della linea ferroviaria Torino-Lione in Val Susa.

Dalla questura fanno sapere che al momento la situazione è tranquilla, con le forze dell'ordine che presidiano l'intera area. "L'intero paese di Giaglione - aggiungono i No Tav - è cinto d'assedio con polizia e Digos che ne controlla gli ingressi, posti di blocco in giro per la valle e in stazione a Susa. Nonostante ciò però il movimento No Tav non si perde d'animo, i resistenti dei Mulini stanno continuando a frenare il procedere dei lavori e molti abitanti della valle stanno tentando di raggiungere Giaglione".

"Il tentativo di allargare il cantiere TAV in piena notte è solo l'ultima aggressione di un sistema marcio che vuole imporre un'opera che uccide il territorio ed il suo futuro". Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Francesca Frediani. "Telt agisce di notte, come i topi d'appartamento. Un atto indecente, degno preludio del teatrino che tra poche ore andrà in scena in Parlamento con i rappresentanti di TELT pronti a raccontare vecchie e nuove favole sull'opera. Grave inoltre l'invio di polizia in Clarea ed in tutta la Valle di Susa, le forze dell'ordine dovrebbero essere impiegate per fermare l'opera, non certo per difenderla. Ormai non ci sono più dubbi sulla sua utilità. La Corte dei Conti europea con una lunga ed articolata relazione ha smantellato, sistematicamente, ogni ragione a sostegno del TAV. Sul campo restano solo gli interessi di gruppi di potere ben definiti e noti a tutti".

"L'unico intervento di buonsenso - conclude Frediani - sarebbe quello di arrendersi all'evidenza dei fatti, chiudere il cantiere, investire le risorse risparmiate e quelle del Recovery Fund in sanità pubblica e istruzione e chiedere scusa ai cittadini ed a questo territorio. Invece, in piena pandemia assistiamo all'ennesima giornata di vergogna in Valle di Susa.