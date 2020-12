Guasto al teleriscaldamento lascia al freddo 400 edifici alla Crocetta: Iren al lavoro per riparare il danno

È stato individuato questa mattina il guasto a una condotta del teleriscaldamento che dal pomeriggio di giovedì sta causando disagi a circa 400 edifici della Crocetta, nel centro di Torino.

I tecnici di Iren sono al lavoro in corso Galileo Ferraris dove è stato necessario effettuare uno scavo di 4 metri e mezzo per intervenire è in corso l'intervento di ripristino della Condotta che dovrebbe essere ultimato in serata per non lasciare completamente al freddo gli utenti Iren nel frattempo ha riscaldato gli edifici interessati dal guasto ricorrendo ad altre condotte della rete.