Nasconde la droga a casa dell'ex compagna: la donna lo scopre e gli spacca l'auto con una mazza di ferro

Ha spaccato l'auto dell'ex fidanzato con una mazza di metallo per "vendicarsi": l'uomo infatti aveva nascosto della droga in casa sua senza che lei se ne accorgesse.

La polizia è venuta a conoscenza di questa storia grazie alla segnalazione di una residente, in Barriera di Milano, che, poco dopo le 21, ha visto "una persona intenta a danneggiare i finestrini e il parabrezza di un veicolo parcheggiato con un oggetto metallico". La volante giunta sul posto ha così rintracciato "la persona": si trattava di una donna, trentaseienne originaria della Repubblica Centrafricana, che ha subito ammesso di essere stata lei a danneggiare l'auto.

La donna ha motivato il suo scatto d'ira spiegando di essere adirata con l'ex compagno, proprietario del mezzo in questione. Aveva infatti scoperto, poco prima, che l'uomo, un coetaneo proveniente dalla Nigeria, usava la sua abitazione per nascondere sostanze stupefacenti e materiale da confezionamento.

A quel punto i poliziotti hanno perquisito la residenza della donna dove hanno effettivamente ritrovato tutto il materiale descritto, insieme a quello da taglio, all'interno di un armadio della camera da letto, mentre in un ripostiglio sul balcone c'erano due buste contenenti cocaina, per circa 30 grammi, nascoste all'interno di un tappeto.

Il nigeriano, con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente mentre la sua ex compagna denunciata per danneggiamento.