Un nuovo Palasport per il quartiere Aurora: partiti i cantieri dell'Arsenale dello Sport del Sermig

Un pezzo importante del puzzle di interventi predisposti dalle amministrazioni locali per la riqualificazione del quartiere Aurora sta per essere posizionato: è infatti partito il cantiere del nuovo palasport del Sermig, messo a bando dall'assessorato allo sport della Città di Torino già nel 2019.

L'impianto sorgerà in via Carmagnola 23, alle spalle del centro civico della Circoscrizione 7, sostituendo i campetti già presenti e verrà concesso in gestione sociale all'organizzazione presieduta da Ernesto Oliviero per trent'anni. L'apertura è invece fissata per l'inizio della stagione sportiva 2021/2022 con un palazzetto da 400 spettatori in grado di ospitare attività di calcio a 5, basket e pallavolo; il progetto, a cura dell'ASD Sermig, prevede inoltre un campo da calcio a 5 all'aperto oltre a un'area giochi, una piastra polivalente, un punto ristoro, servizi e l'appartamento del custode.

Nelle intenzioni dei proponenti c'è l'idea di offrire servizi di qualità a una zona affamata di spazi di socialità interconnessi, dove la presenza di giovani e giovanissimi è massiccia e variegata anche dal punto di vista culturale: "Abbiamo mantenuto la promessa - dichiarano il presidente della Sette Luca Deri e il coordinatore allo sport Ferdinando D’Apice - di creare un centro sportivo in grado di avviare il recupero sociale ed economico del territorio: il palasport diventerà luogo di incontro tra culture e polo per le attività sportive insieme alla palestra e alla piscina Cecchi".

La scelta dello sport come mezzo principale di aggregazione non è casuale: "È - sottolineano dal Sermig – il miglior linguaggio per veicolare un'inclusione che valorizza le diversità. La crisi portata dalla pandemia ha fatto ulteriormente crescere i divari sociali e economici, costringendo sempre più famiglie a rinunciare a questo tipo di attività per i propri figli: il palazzetto, vero e proprio Arsenale dello Sport, amplificherà le potenzialità per tutti".