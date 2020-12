A Nichelino "Babbo Natale...arriva a casa tua"

Una iniziativa per mettere assieme la magia delle feste e la necessità di aiutare i negozi e le attività locali, che hanno dovuto fare i conti con chiusure e restrizioni varie. E' partita in questi giorni a Nichelino l'iniziativa "Babbo Natale...a casa tua", realizzata dall'assessorato al Commercio in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa e con i referenti di via dei commercianti.

L'obiettivo è fare un modo che i regali acquistati nei negozi nichelinesi aderenti siano portati a casa degli acquirenti, concordando in negozio giorno e orario, da volontari della Croce Rossa vestiti da Babbo Natale, Elfi e Befana. "I volontari della Croce Rossa Italiana di Nichelino, come al solito, sono imbattibili quando si tratta di mettersi all'opera per dare un sorriso alle persone", hanno sottolineato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore al Commercio Giorgia Ruggiero. I due esponenti dell'Amministrazione, nel ricordare che il servizio di consegna è gratuito, hanno poi detto grazie anche "alla disponibilità dei commercianti di Nichelino che ormai sono immersi in pieno nello spirito natalizio". La consegna a domicilio, senza costi per gli esercizi commerciali che intendono aderire all’iniziativa, sarà effettuata daI volontari della Croce Rossa Italiana di Nichelino (vestiti da Babbo Natale, aiutante Elfo e renna) fino al 22 dicembre e nei giorni 2-3-4 gennaio (vestiti da Befana) dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

In caso di adesione, l’esercente dovrà semplicemente:

- comunicare via mail all’indirizzo di posta elettronica nichelino@cri.it e all’indirizzo turismo@comune.nichelino.to.it la propria adesione al progetto “BABBO NATALE ... A CASA TUA!” fornendo le proprie generalità, recapito telefonico e sede dell’esercizio;

- esporre la locandina comunale dell’iniziativa che gli verrà consegnata a domicilio;

- contattare il referente del progetto della C.R.I. (si può chiedere al referente di via) per concordare giorni e orari di ritiro presso il proprio negozio dei pacchi regalo da consegnare, fornendo gli indirizzi e i nominativi dei destinatari.

- ai propri clienti l’esercente dovrà far conoscere l’iniziativa, farsi dare nominativo e indirizzo di recapito e (se ritenuto necessario) cellulare dei destinatari, facendosi consegnare dall’acquirente il proprio biglietto di auguri da allegare al pacco.