Sono quattordici gli esponenti del Movimento No Tav imputati per la dimostrazione avvenuta in valle di Susa il 27 luglio 2019 nel corso del festival musicale "Alta felicità", quando un corteo partito da Venaus con centinaia di attivisti riuscì a portare una cancellata posta sbarramento di un sentiero e ad arrivare a ridosso delle recinzioni del cantiere di Chiomonte.

In aula sono state mostrate fotografie e filmati della giornata.