Torino, ancora un furto in una struttura pubblica: colpita la sede della Circoscrizione 4 in via Servais 5 [FOTO]

Un altro furto all'interno di una struttura pubblica torinese: a essere presa di mira dai ladri, questa volta, è stata la sede della Circoscrizione 4 in Via Servais 5. Il bottino è stato minimo ma i danni sono consistenti: “Sono entrati – spiega il presidente Claudio Cerrato – dalla finestra del bagno, accedendo soltanto al primo piano perché quelli superiori sono protetti da sensori: hanno comunque sfondato tutto lo sfondabile, compresi gli armadi blindati, portando via un pc portatile e un po' di carte”.

A scoprire la brutta 'sorpresa', questa mattina, è stata la ditta incaricata delle pulizie. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri, mentre la macchina amministrativa potrebbe registrare dei problemi nelle prossime ore: “Questo – conclude Cerrato - rallenterà i nostri lavori ed avremo difficoltà ad erogare i nostri servizi alla cittadinanza, ma ripartiremo presto”.