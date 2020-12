Con U-Mask sicurezza e sostenibilità per la Reale Mutua Basket Torino

La Reale Mutua Basket Torino è orgogliosa di annunciare l’accordo con U-earth, per la fornitura delle iconiche U-Mask personalizzate. L’ azienda italiana leader del biotech, sarà Official Partner per la stagione 2020/2021.

Partnership che inizia con la nascita delle mascherine U-Mask griffate Reale Mutua Basket Torino. Una mascherina di ultima generazione altamente innovativa che unisce al design moderno di un’azienda leader nel biotech la sicurezza di un dispositivo medico di classe 1: si tratta infatti della prima mascherina al mondo biotech. U-Mask è la prima mascherina di protezione biotecnologica che fornisce uno standard di protezione paragonabile ad una ffp3, con una durata fino a 200 ore di utilizzo efficace. Prodotto 100% made in Italy, la U-Mask garantisce altissima protezione e sicurezza e per questa ragione è stato sposato da moltissimi racing team di Formula Uno come McLaren, Williams, Alfa Romeo e Red Bull e Moto GP, come Yamaha. Un dispositivo di altissimo livello che unisce alle caratteristiche prettamente tecniche anche una politica green che tende a ridurre il più possibile l’impatto ambientale e l’impegno nel sociale dell’azienda U-earth. Impegno ben tradotto dagli obiettivi aziendali: “Crediamo che l’accesso all’aria pura sia un diritto di tutti gli esseri umani tanto quanto l’accesso all’acqua potabile. Il nostro obiettivo è la totale decontaminazione di tutto il pianeta con l’aiuto di tutte persone, aziende ed enti pubblici che sognano di essere ricordati dalle future generazioni come quelli che hanno salvato il mondo”.

“I valori sociali e aziendali di U-earth - sottolinea Renato Nicolai, amministratore delegato di Reale Mutua Basket Torino – li condividiamo e li facciamo nostri. La sostenibilità, in qualsiasi ambito, è un punto cardine di tutto il nostro lavoro.”

“Siamo lieti di aver trovato in Reale Mutua Basket Torino un partner ha saputo cogliere l’importanza di proteggere il team con un prodotto che sia anche attento alla sostenibilità. - aggiunge Betta Maggio, fondatrice e CEO di U-Earth Biotechnologies - Gli atleti sono di grande ispirazione per le persone e le loro scelte influenzano positivamente in maniera trasversale comportamenti virtuosi per un futuro più rispettoso nei confronti degli altri e dell’ambiente”.