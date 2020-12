Ospedale unico Asl To5, terminata la perizia dei tecnici del Politecnico sull'area di Vadò

E' questione di pochi giorni, poi si saprà finalmente quale sarà il destino dell'area di Vadò, a Moncalieri, destinata ad ospitare il futuro ospedale unico dell'Asl To5. E' terminato, infatti, il lavoro dei tecnici del Politecnico per analizzare l’area in zona Cenasco, dove l’ex giunta regionale a guida Sergio Chiamparino aveva pensato di costruire il nuovo ospedale unico.

Una decisione stoppata dalla nuova amministrazione regionale di centrodestra, che aveva chiesto una perizia supplementare per avere certezze che la zona non avesse problemi di natura idrogeologica o potesse correre rischi, in caso di nuove alluvioni o eventi atmosferici negativi.

La relazione finale potrebbe essere già pronta per fine anno. Sul tema da tempo c’è un aspro scontro politico tra il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, che chiede la conferma di quell’area, e il carmagnolese che invece vuole il nuovo ospedale a Villastellone. E in passato frizioni c'erano state anche con Chieri e il primo cittadino Alessandro Sicchiero, che non aveva avuto un atteggiamento ostile, di fronte alla nuova perizia ordinata dalla Regione.