UniCredit Foundation a sostegno dell’infanzia: 350 mila euro a 24 associazioni diffuse su tutto il territorio nazionale

Si è conclusa la seconda edizione di Call for the Regions, l’iniziativa di solidarietà promossa da UniCredit Foundation a sostegno di associazioni e progetti a favore dell’infanzia su tutto il territorio nazionale.

Quest’anno, su un totale di oltre 280 candidature ricevute, sono stati premiati, con un importo complessivo di 350 mila euro, 24 progetti di cui 11 con particolare attenzione alla disabilità, 7 al contrasto della povertà educativa, 6 al sostegno delle comunità di accoglienza per mamme e bambini.

In Piemonte è stata premiata l’Associazione Un sogno per tutti Onlus di Torino per il progetto “Tutto OK!” legato all'emergenza educativa causata dal lockdown e riguardante la didattica a distanza. Il progetto risponde al bisogno di inclusione di minori disabili (alcuni con diagnosi gravi, altri che vivono in contesti familiari connotati da povertà educativa), attività che sarà svolta dagli educatori di sostegno in 10 istituti a favore di 60 ragazzi circa (6-16 anni). Saranno al centro del progetto, oltre alla didattica a distanza, l’istruzione domiciliare, il sostegno e l’informazione alla famiglia, l’affiancamento all'utilizzo di strumenti social quale forma di contrasto alla solitudine. Il contributo coprirà il costo degli educatori (modulare a seconda del numero di inserimenti).

A ricevere un premio anche ANFFAS di Casale Monferrato, per il progetto “PercepiAMO” che prevede la fornitura di terapie di stimolazione basale (approccio volto a supportare le persone affette da grave compromissione psicofisica promuovendo la comunicazione e lo sviluppo individuale) a utenti con diverse tipologie di disabilità (adolescenti e adulti con grave disabilita, autismo di grado 3, ritardo mentale medio grave e grave, in carrozzina con forte spasticità). Obiettivo del progetto è lo sviluppo e il mantenimento delle capacità esistenti e la riduzione del livello di stress che porta a comportamenti disfunzionali, accentuati in maniera acuta dal lockdown, attraverso: potenziamento di autodeterminazione, intersoggettività, integrazione sensoriale, regolazione postura e tono muscolare, e riduzione dei comportamenti disfunzionali. Il contributo sarà utilizzato per macchinari arredi e attrezzature.

“Anche in questa seconda edizione, Call for the Regions ha riscontrato una grandissima partecipazione da parte degli enti non profit e ci ha permesso di sostenere importanti progetti benefici sui territori, continuando ad essere vicini alle comunità in cui UniCredit opera e rispondendo ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione” ha dichiarato Maurizio Beretta, Presidente UniCredit Foundation.

Call for the Regions è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei dipendenti UniCredit delle Region, le sette strutture organizzative della Banca presenti in Italia (Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro Nord, Centro, Sud e Sicilia) e deputate a gestire i rapporti con i territori, cogliendo i bisogni e le sensibilità delle comunità locali.