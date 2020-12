Domani terzo appuntamento con Dad - Dialogare a distanza - per gli studenti di Moncalieri

Il terzo appuntamento si aprirà con le testimonianze delle tre compagnie teatrali coinvolte da Storie cucite a mano che racconteranno la loro esperienza e le loro attività in questo momento difficile. Veronica Busso di Teatrulla parlerà in particolare della messa in scena online dello spettacolo "Chi sta dalla mia parte?" e di Book Express, Raffaella Romano di Principio Attivo Teatro illustrerà le prime anticipazioni di "Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni" mentre Laura Garofoli di Garofoli/Nexus esporrà la nuova avventura con "Le favole al telefono". Subito dopo l'attore e regista salentino Ippolito Chiarello - vincitore degli Eolo Awards 2020, gli "Oscar" italiani del teatro ragazzi, con lo spettacolo "Mattia e il nonno" - racconterà il progetto “Barbonaggio Teatrale – Delivery”, un modo per continuare a fare teatro anche in questi tempi complicati per i lavoratori dello spettacolo e non solo.

Così come i riders portano il cibo a domicilio in tutta la città, Ippolito Chiarello - zaino in spalla e bicicletta - da alcune settimane porta il teatro sotto le finestre, davanti ai condomini e le case; in cartellone due ricchi menu, per adulti e per bambini, con brani di spettacoli tratti dal suo vasto repertorio. Giulia Cogoli, direttrice artistica del Festival Dialoghi Sull'Uomo di Pistoia, illustrerà i risultati dell’interessante ricerca sull’impatto che Covid-19 sta esercitando sui consumi culturali, e in particolare sui festival di approfondimento culturale presentata in anteprima durante BookCity Milano. La riflessione finale sarà affidata al giornalista Marino Sinibaldi, direttore Rai Radio3 che ogni sabato propone La cura. Conversazioni di fine anno intorno alla pandemia.

"Con la musica, l’arte, il teatro che continuiamo tenacemente a trasmettere, come se teatri, sale e musei fossero felicemente aperti, teniamo vivi linguaggi ed emozioni perché ne abbiamo bisogno, tanto più ora. Ma c’è qualcosa che resta fuori dal racconto quotidiano nostro e degli altri mezzi di informazione", sottolinea. "Uno smarrimento che nasce dall’angoscia ma anche dalla sensazione che un mondo comunque stia finendo. Se bisogna dare anzitutto risposte alla paura – anzi prima ancora far emergere tutte le paure che attraversano oggi il nostro presente, dominato da una unica paura letale ma segnato anche da mille paure e fragilità diverse, per ogni ceto, gruppo, generazione – bisogna provare a guardare anche più in profondità".