Meccanico abusivo in via Givoletto: per il titolare maxi multa e sequestro delle attrezzature

Nella tarda mattinata di ieri, agenti del Comando Sezione 5 (Madonna di Campagna, Lucento, Vallette) della Polizia Municipale, a seguito della segnalazione pervenuta da alcuni residenti circa un'ipotetica attività lavorativa non autorizzata, hanno effettuato un sopralluogo nell'indirizzo indicato in via Givoletto.