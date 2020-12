Processo piazza San Carlo, la difesa: "Il questore non è responsabile di quanto accaduto"

Processo di piazza San Carlo, parola alle difese. Nell'udienza di oggi, in particolare, ha parlato in aula il difensore dell'ex questore di Torino Angelo Sanna, Roberto Macchia, che ha spiegato come a Sanna sarebbero state mosse accuse non riguardanti la sua sfera di competenza.

I fatti sono quelli relativi alla notte del 3 giugno 2017, quando in piazza San Carlo fu scatenato il panico durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, con 1.600 feriti e due donne morte poi in seguito. Oltre a Sanna, questore in carica all'epoca dei fatti, è indagata al processo anche la sindaca di Torino Chiara Appendino.

L'avvocato Macchia ha spiegato che le accuse mosse a Sanna sarebbero relative alla salvaguardia delle persone, mentre i compiti di un questore sarebbero solo quelli di provvedere alla sicurezza complessiva di un evento sotto il profilo dell'ordine pubblico. Macchia ha poi sottolineato che fu proprio il questore a ordinare, data la quantità di gente presente in piazza, di non far entrare più nessuno".