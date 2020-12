Fca verso Stellantis, Elkann scrive ai dipendenti: "Un anno come non ne abbiamo mai visti. Ma ora inizia un nuovo capitolo"

"Siamo alla fine di un anno come non ne abbiamo mai visti, ma allo stesso tempo manca ormai poco all'inizio di un nuovo capitolo per noi". Bastano le prime righe per capire il tono della lettera che John Elkann, presidente di Fiat Chrysler, ha voluto spedire ai lavoratori di Fca in vista della fine del 2020.

Un anno unico nel suo genere, ma all'orizzonte ormai si staglia il profilo di Stellantis, con tutte le novità che porterà con sé. "Come sapete - prosegue Elkann - , è stato concordato che Carlos Tavares diventerà il CEO della nuova società e che Mike Manley svolgerà un ruolo fondamentale nel futuro successo di Stellantis. L’intesa e la comunanza di vedute che si sono instaurate da subito tra Mike e Carlos – frutto anche di un'amicizia lavorativa di lunga data – si sono rivelate fondamentali durante ogni fase delle trattative con Groupe PSA e continueranno ad esserlo in futuro".



Di certo, gli ultimi anni non sono stati semplici, per il mondo dell'auto in generale, ma anche per Fca. "Le sfide che come gruppo abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni sono state incredibilmente dure. Mike ha assunto il comando della nostra azienda in circostanze tra le più difficili, a causa della terribile e prematura scomparsa di Sergio Marchionne nel luglio del 2018, e ci ha condotti fuori da quei giorni bui, guidandoci con il suo esempio. L'anno successivo, il 2019, ci ha messo alla prova con nuove sfide ma, nonostante ciò, siamo riusciti a concluderlo siglando la nostra storica fusione con Groupe PSA e ottenendo ancora una volta risultati eccellenti. Il 2020, un anno che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, ha richiesto a tutti noi di reinventare il nostro modo di lavorare e, di nuovo, Mike ci ha guidati mettendosi in prima linea, determinato a proteggere voi e il vostro lavoro, stando vicino alle nostre comunità e facendo in modo che, con il contributo di tutti, la performance della nostra azienda raggiungesse i massimi livelli".