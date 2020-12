Dal 1° gennaio la Rivarolo-Torino-Chieri passerà da Gtt a Trenitalia: in arrivo anche nuovi treni

Dal primo gennaio la ferrovia sfm1 Rivarolo-Torino-Chieri passerà da Gtt a Trenitalia. Le novità sono state annunciate ieri sera a sindaci e pendolari nel corso di un incontro che si è tenuto a Rivarolo su iniziativa del consigliere leghista Mauro Fava.

"Assistiamo a un passaggio epocale - ha detto Fava -, che speriamo possa essere foriero di un netto miglioramento della qualità del servizio offerto. Con una certezza: peggio degli ultimi anni è praticamente impossibile fare, dopo aver toccato il fondo non possiamo che risalire".

Le novità sono state annunciate dal direttore regionale di Trenitalia, Marco Della Monica. "Nei giorni feriali - ha detto - circoleranno sulla linea 44 treni, mentre saranno 37 il sabato e 14 nei festivi con cadenza di 30 minuti nelle ore di punta e 60 nelle altre fasce orarie. Trenitalia fin dall’avvio del servizio utilizzerà i treni Pop e Jazz, che successivamente saranno affiancati anche dai Vivalto a doppio piano e dai nuovissimi treni Rock (sempre a doppio piano), prodotti da Hitachi".

Per quanto riguarda la linea Rivarolo-Pont, il servizio ferroviario di Trenitalia sarà operativo solo in seguito, quando verranno conclusi i lavori di elettrificazione. Allo stadio attuale, si sta lavorando alla progettazione definitiva dell’opera, che si prevede di completare entro ottobre ‘21. Per quanto riguarda la fase dei cantieri e dei successivi collaudi la stima è di 22 mesi. Fino al completamento dei lavori, saranno attivi i collegamenti con bus sostitutivi effettuati a cura di Gtt su mandato dell’Agenzia per la mobilità regionale.