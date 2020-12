Torino Solidale, i Lions donano prodotti per l'infanzia ai bambini in difficoltà

I venti club Lions di Torino e cintura che sostengono il progetto “Bambini Nuovi Poveri” il 21 dicembre, in occasione delle festività natalizie, hanno donato beni primari per il sostentamento di bimbi in tenera età.

3.168 omogeneizzati di vario tipo, 186 scatole di latte in polvere, 140 scatole di crema di riso e 140 di semolino,168 pacchi di biscotti, per un valore complessivo di 5000 euro hanno raggiunto i due hub di Torino Solidale, quello legato alla “Consulta per le Persone in Difficoltà” di corso Unione Sovietica 220 e il CQ di via Agliè 9.

Prodotti per l’infanzia ottenuti grazie alla collaborazione con Menarini e Mellin, normalmente poco o per nulla accessibili, che costituiscono, per chi è in difficoltà, un bene prezioso. A tutto questo si sono aggiunti 100 libri per i piccoli messi a disposizione sempre da Mellin.

L’obiettivo dell’iniziativa “Bambini Nuovi Poveri” da otto anni è infatti quello di intervenire concretamente per tentare di ovviare alle difficoltà materiali delle famiglie del territorio con bambini da 0 a 6 anni, cercando di ridurne il disagio.

Sempre nell’ambito dell’attenzione alle povertà, da anni inoltre i Lions sostengono gli Asili Notturni “Umberto I”. Lo scorso 18 dicembre la consueta distribuzione serale dei “sacchetti pasto”, è stata arricchita da alcune centinaia di confezioni di biscotti natalizi realizzati dagli allievi dell’Istituto Tecnico-Alberghiero “Giovanni Giolitti” di Torino. La scuola ha infatti trovato nei Lions un supporto fondamentale per individuare una struttura che potesse distribuire a persone bisognose, molte delle quali con famiglie e bambini, un piccolo segno di vicinanza e solidarietà in occasione delle feste natalizie.

“Gli studenti di tutte e tre le sezioni dell’Istituto si sono impegnati non solo nella preparazione dei biscotti ma anche nel loro confezionamento e nella realizzazione di una serie di biglietti beneauguranti contenenti messaggi di speranza e solidarietà tradotti in quattro lingue, affinché ciascun destinatario possa essere raggiunto personalmente e si senta parte di quell’Umanità che include tutti, valorizzando le diversità di ciascuno” ha sottolineato la Dirigente Prof.ssa Franca Zampollo.

In questo momento di grave criticità dovuta alla pandemia aumenta sempre di più il numero di chi ha bisogno di aiuto, i Lions Club continuano a contribuire per una Torino Solidale e sono grati a tutti coloro che intervengono direttamente o hanno individuato l’Associazione come partner di primo livello per la gestione di iniziative di aiuto al prossimo.