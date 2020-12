Paura a Porta Nuova, tenta di rapinare un passante con un coccio di bottiglia: arrestato [VIDEO]

Paura nei pressi della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova nella tarda serata di domenica: uno straniero ha infatti tentato di rapinare un passante in pieno centro, armato di un coccio di bottiglia, ma è stato arrestato dai carabinieri.



Il fatto è avvenuto in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della fermata della Metro Porta Nuova. Lo straniero, un marocchino 32enne, ha avvicinato la vittima che si stava dirigendo a prendere i mezzi pubblici per rientrare a casa e gli ha ordinato di consegnare il portafoglio, minacciandola con una bottiglia rotta.