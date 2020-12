Tenta di rapinare una donna per strada, ma lei reagisce: arrestato un 24enne

Un algerino di 24 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina nei confronti di una donna nigeriana. Dopo essersi avvicinato alla vittima, ha tentato di strapparle la borsetta, ma la vittima non si è data per vinta e ne è scaturita una colluttazione.

L’uomo è riuscito comunque a impossessarsi di 80 euro e a fuggire, ma subito è scattato l'allarme e il ladro è stato bloccato dai carabinieri del radiomobile.



A Orbassano, invece, i militari hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un cittadino marocchino che è stato fermato al volante della propria vettura con un tasso etilometrico superiore al limite consentito dalla legge.