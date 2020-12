Cavoretto, sarà abbattuta per sicurezza una grossa quercia lungo la strada Comunale

È stato programmato per i giorni 28 e 29 dicembre (salvo condizioni meteo avverse) un complesso intervento di abbattimento di una quercia in strada Comunale di Cavoretto, che potrebbe causare qualche disagio alla circolazione.

Il grosso esemplare di quercia, di circa 70-80 anni di vita, si trova all'angolo tra strada Comunale di Cavoretto, all'altezza del civico 90, e strada Vicinale delle Terrazze, in una curva a gomito, e per svolgere le operazioni di abbattimento sarà necessario chiudere al traffico veicolare il tratto interessato per due giorni.

I residenti nell'area per superare il tratto chiuso al traffico dovranno risalire da strada delle Terrazze verso piazza Freguglia e discendere in via XXV Aprile, e viceversa per il ritorno. La chiusura della strada sarà limitata allo stretto tempo necessario, pertanto se le operazioni dovessero completarsi già il primo giorno, il cantiere verrà smantellato.

L'abbattimento dell'albero si è reso necessario a seguito del riscontro di un grave peggioramento delle sue condizioni statiche durante i consueti controlli di stabilità condotti da dottori professionisti agronomi e forestali specializzati in arboricoltura, che operano per conto della Città. L'albero non risulta più sicuro e costituisce un potenziale pericolo per la cittadinanza. Negli anni sono già stati eseguiti molti interventi sulla pianta, che ormai da un decennio presenta sintomi di progressivo degrado.