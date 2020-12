L’Unione Industriale di Torino interviene in soccorso delle scuole vandalizzate di Barriera di Milano

In questo periodo prenatalizio, alcune scuole di Torino hanno subito gravi furti e danni derivati da azioni vandaliche.

Tre i casi più gravi, avvenuti nel quartiere Barriera di Milano: la Scuola Elementare “Salvo D’Acquisto” e la Scuola Media Inferiore “Benedetto Croce”, entrambe appartenenti all’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”; l’Istituto Tecnico e Professionale Industriale e per l’Artigianato Bodoni/Paravia, che offre istruzione per i periti del settore grafico, per tecnici multi-mediali e audio-video e per fotografi.

I beni sottratti vanno dai tablet, destinati ai più piccoli e ai più giovani, a computer portatili, note book, PC, video proiettori. Per le scuole, il danno subito per il furto di questi dispositivi e il danneggiamento delle strutture si aggira intorno ai 50.000 euro.

“L’Unione Industriale di Torino - ha dichiarato il Presidente Giorgio Marsiaj - ha deciso di intervenire in aiuto degli istituti, coinvolgendo diverse componenti del sistema associativo. Oggi più che mai è necessario difendere l’istruzione, fondamentale strumento di crescita, coesione sociale e sviluppo del Paese. Ci aspettano dei momenti complessi, abbiamo bisogno che i nostri giovani possiedano tutte le competenze necessarie per contribuire al futuro del nostro territorio. Con questo gesto abbiamo voluto restituire a bambini e ragazzi il loro diritto all’educazione”.

A mettere a disposizione le risorse necessarie per riacquistare i beni e riparare i danni dell’Istituto Bodoni/Paravia, saranno l’Unione Industriale, la sua Associazione Industriali Grafici e Cartotecnici e FINSAA – Associazione per il Finanziamento degli Studi in Amministrazione Aziendale. Per l’Istituto “Ilaria Alpi”, invece, al supporto dell’Unione Industriale si aggiungerà quello della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, di cui l’associazione è tra i soci fondatori