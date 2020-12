Dichiarano alla polizia di essere minorenni per non farsi identificare: un arresto e una denuncia

La scorsa domenica, la polizia ha proceduto in due diversi contesti all'identificazione di due stranieri.

Il primo, senegalese, era stato visto cedere del crack, occultato nella bocca, a un cittadino italiano; all’avvicinarsi dei poliziotti si era dato alla fuga, ma è stato fermato e controllato. Il giovane ha dichiarato di avere appena 15 anni per sottrarsi alle sue responsabilità penali, ma dagli accertamenti è emerso che ne avesse 21. Pertanto, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per aver fornito false generalità.

Poche ore dopo, in via Saluzzo è stato fermato uno straniero vestito completamente di scuro e con il cappuccio della tuta indossata a coprirgli parzialmente il viso. Il ragazzo, di nazionalità algerina, ha riferito di avere 16 anni e di star aspettando un amico. Portato in questura per accertamenti, è risultato avere almeno 20 anni. E' stato quindi denunciato per false generalità sull’identità personale.