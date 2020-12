Il Museo della Radio e della Tv di Torino visitabile online, per fare un tuffo nella storia della televisione

Chiuso al pubblico, complici le restrizioni legate all'emergenza Covid, ma aperto sempre, ventiquattro ore al giorno, per le visite online. Dopo il restyling dello scorso settembre, il Museo della Radio e della Tv di via Verdi a Torino si 'sposta' sul web al nuovo sito www.museoradiotv.rai.it, per essere sempre accessibile a tutti.

Aperto da un video "emozionale", il sito propone immagini e video per accompagnare i visitatori virtuali alla scoperta di apparati tecnologici che abbracciano duecento anni di storia delle comunicazioni, tra costumi, arredi unici come un prezioso mappamondo del 1967 che "nasconde" all'interno una vera tv, o apparati come il primo prototipo elettromeccanico della televisione di John L. Baird.

Soprattutto, non mancano le testimonianze di storici programmi Rai, tra i quali la cabina del Rischiatutto, il trespolo di Portobello e le poltrone di Quelli che il calcio inseriti in una scenografia basata su foto inedite di una delle prime trasmissioni della storia della Rai, Arrivi e Partenze, condotta tra il 1953 e il 1955 da un giovane Mike Bongiorno.

Un sito pensato anche per essere accessibile a tutti, proprio come il Museo: ospita, infatti, anche sette video il cui protagonista è Raimondo, un Avatar 3D che - utilizzando la Lingua dei Segni Italiana (LIS) - illustra nascita e sviluppo delle comunicazioni radio.