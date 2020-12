“Bardo by the Sky: Bardonecchia dal cielo”: ammirare la città dall’alto a bordo di una mongolfiera

La Pro Loco Bardonecchia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bardonecchia ed in collaborazione con il Consorzio Turismo Bardonecchia, propone per lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre, giorni del temporaneo ritorno della Zona Arancione, “BARDO BY THE SKY-BARDONECCHIA DAL CIELO”.