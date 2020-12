Grugliasco, transito vietato ai mezzi pesanti in alcune vie della Borgata San Francesco: l'elenco

Modifiche alla viabilità a Grugliasco. Nella Borgata San Francesco sarà vietato il transito ai mezzi pesanti, precisamente con carico superiore alle 3,5 tonnellate nelle seguenti vie: in via Giovanni Caboto in prossimità dell'intersezione con via Sabaudia; in via Carlo del Prete in prossimità dell'intersezione con via Sabaudia; in via Natale Palli in prossimità dell'intersezione con viale Antonio Gramsci; in via Generale Antonio Cantore in prossimità dell'intersezione con viale Antonio Gramsci; in via Francesco Baracca in prossimità dell'intersezione con via Alessandro La Marmora; in via Cristoforo Colombo in prossimità dell'intersezione con via Alessandro La Marmora.