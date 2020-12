I vaccini Covid arrivano all'ospedale di Chivasso: pronte 1170 dosi [VIDEO]

I vaccini Covid sono arrivati all'ospedale di Chivasso.

Questa mattina, un camion scortato da una volante dei carabinieri, è arrivato davanti alla farmacia ospedaliera di via Paolo Regis per scaricare le 1170 dosi destinate al nosocomio chivassese.

I primi vaccini verranno somministrati domani agli operatori del reparto di Medicina. Presenti Sara Marchisio, direttore sanitario dell'Asl To4, e il sindaco Claudio Castello. Per l'occasione il primo cittadino ha voluto donare, ai responsabili del piano di vaccinazione, una copia fotografica del quadro "La Vaccinazione" conservato a Palazzo Santa Chiara. Un’immagine particolarmente importante per la nostra Città perché raffigura la vaccinazione antivaiolosa, dipinta nel 1894 dal pittore chivassese Demetrio Cosola.

"Oggi è un momento storico per tutta il nostro Paese e per la nostra comunità - ha commentato Castello -. Il vaccino rappresenta per tutti noi il primo passo verso la sconfitta di questo virus ed il ritorno alla normalità. Mi auguro che tutti i chivassesi siano responsabili e comprendano l’importanza che questa vaccinazione ha per la salute di tutti noi. Spero che con questo gesto ci si possa, finalmente, riappropriare di quella fisicità che rende tutti più umani".

Sempre questa mattina, i vaccini Covid sono stati consegnati anche all'ospedale di Ivrea.