Sfugge all'alt della polizia in corso Giulio Cesare e scappa, ma la corsa finisce contro un autocarro

Nei giorni scorsi, in piazza Derna, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte ha notato un’autovettura con 5 persone a bordo che alla vista degli agenti, improvvisamente, ha svoltato in corso Giulio Cesare con direzione esterno città. Nonostante gli agenti abbiano intimato l’alt, l’auto ha accelerato e si è allontanata a velocità sostenuta infrangendo qualunque legge del codice stradale.

Raggiunto dai poliziotti, l’uomo ha cercato di opporre resistenza, ma è stato bloccato. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era già stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E' stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per le diverse violazioni del Codice della Strada.