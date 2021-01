Sfm1, da oggi 1° gennaio la gestione passa a Trenitalia. Ecco come fare biglietti e abbonamenti

Da oggi, venerdì 1° gennaio 2021 sarà trasferita da GTT a Trenitalia la gestione operativa del servizio dei treni della linea SFM1. Ecco come fare con biglietti e abbonamenti e per informarsi su servizi e orari.

Biglietti e Abbonamenti

Dal 1° gennaio 2021 il servizio Trenitalia che gestisce la SFM1 accetterà a bordo dei propri treni i passeggeri in possesso di un biglietto acquistato presso le rivendite Trenitalia e tutti i titolari di abbonamenti Area Formula, indipendentemente dal vettore presso il quale è stato acquistato l’abbonamento.

I biglietti già acquistati presso una rivendita GTT e gli abbonamenti GTT del tipo “Origine –Destinazione” non saranno invece più validi per viaggiare sulla SFM1. I clienti GTT in possesso di questi titoli, non più utilizzabili dal 1° gennaio 2021, potranno chiederne il rimborso presso i seguenti Centri di Servizi:

- Ivrea – Movicentro (accesso senza prenotazione)

- Torino – Porta Nuova a partire da giovedì 7 gennaio (accesso su appuntamento con app “u-first”)

I rimborsi saranno effettuati esclusivamente con bonifico bancario; sarà pertanto necessario comunicare il proprio codice i-ban accompagnato da un documento d’identità allo sportellista.

Informazioni sul servizio

Per tutte le informazioni sul servizio, sugli orari e per l’acquisto dei biglietti della linea sfm1 ci si potrà rivolgere ai consueti canali di Trenitalia. Per maggiori informazioni visitare il sito: trenitalia.com.

Gli orari della linea sfm1 dal 1° gennaio saranno presto disponibili anche sul sito internet del Servizio Ferroviario Metropolitano.

I clienti della linea sfm1con disabilità motoria o a mobilità ridotta possono continuare a chiamare il numero telefonico 011-2165352, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, almeno 48 ore prima della partenza del treno.

“Il 17 dicembre, in quel di Rivarolo, i vertici di Trenitalia, alla presenza di rappresentanti regionali e di amministratori locali, hanno illustrato l’atteso passaggio di gestione della linea ferroviaria Sfm1 Rivarolo-Chieri, la cd. Canavesana, che dal 1 gennaio vedrà Trenitalia subentrare a GTT. In quell’occasione si sono dette tante cose, si è disquisito di treni nuovi, di corse, di impegni futuri, di Pop e di Jazz e di evento epocale. Però, ci si è dimenticati di parlare dei costi dei biglietti. Infatti, consultando il sito di Trenitalia, si scopre che la tariffa da Rivarolo a Chieri passerebbe dagli attuali 3,60 euro di GTT ai 5,90 euro di Trenitalia, ovvero una differenza che supera il 60%! Se questo fosse confermato, ci troveremmo di fronte a una ‘epocale’ presa in giro di pendolari e sindaci che riponevano tante speranze in un effettivo miglioramento del servizio, mentre la prima cosa concreta che vedranno saranno i maggiori costi dei biglietti. Presenterò immediatamente un Question Time e solleciterò un’audizione di Trenitalia affinché ci spieghino se tali differenze tariffarie sono confermate e, nel caso, perché all’incontro di Rivarolo nessuno si sia preoccupato di comunicarle”, lo afferma il consigliere regionale del Pd Alberto Avetta.

Questa mattina, alle 6.20, dalla stazione di Rivarolo è partito intanto il primo viaggio dei nuovissimi treni Pop, inaugurando così la gestione di Trenitalia della linea Sfm1. A celebrare l'evento il consigliere regionale, e presidente della Commissione Trasporti di palazzo Lascaris, Mauro Fava, e il direttore regionale di Trenitalia, Marco Della Monica, insieme ai sindaci di Rivarolo, Alberto Rostagno, Cuorgnè, Beppe Pezzetto, Oglianico, Monica Vacha, e Bosconero, Paola Forneris, ed ai rappresentanti dei comitati dei pendolari canavesani, Patrizia Ciocchetti, Daniela Roccia e Giuseppe Borgese.

"Dalle parole ai fatti, finalmente. Abbiamo inaugurato come si conviene l'inizio di un importante capitolo per la nostra linea ferroviaria, apprezzando la qualità ed il comfort dei nuovi treni Pop. Per i pendolari e per tutti gli utenti credo che costituiranno una novità molto gradita, in attesa delle altre importanti migliorie che arriveranno prossimamente - commenta il presidente della Commissione e consigliere regionale della Lega Mauro Fava -. Sono soddisfatto dell'approccio e della disponibilità dimostrata dai vertici di Trenitalia, con i quali sono convinto che si instaurerà una proficua collaborazione. Voglio ringraziare anche tutti i rappresentanti del territorio canavesano che hanno voluto accompagnarmi in questo appuntamento mattiniero, potendo apprezzare così di persona gli sforzi messi in campo sin da subito dal nuovo gestore per ammodernare e migliorare il servizio offerto sulla Canavesana, bersagliata da così tanti problemi negli ultimi anni. Non è che il primo importante passo in avanti e rappresenta l'inizio di un percorso di migliorie che vedrà l'adeguamento della linea al sistema Scmt, col ritorno a velocità di percorrenza più elevate, l'elettrificazione della tratta sino a Pont e l'introduzione di altri treni, anch'essi nuovi, tra cui quelli a doppio piano che potranno risolvere l'annoso problema del sovraffollamento nelle ore di punta. Dal canto mio non smetterò di battermi per la nostra linea ferroviaria, assicurandomi che tutti gli interventi vengano effettuati senza ulteriori perdite di tempo e monitorando costantemente la qualità del servizio, facendomi latore delle richieste degli utenti nei confronti del gestore".