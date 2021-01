Nichelino, danni e devastazione nella notte al quartiere Boschetto

Torna l'incubo dei raid vandalici a Nichelino. Dopo il centro d'incontro di Oltrestazione, finito nel mirino di alcuni balordi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, stavolta è stato il comitato del quartiere Boschetto a fare i conti con danni e devastazione.

Intorno alle 3, un gruppo di giovani ha accastato del materiale sotto la tettoia del comitato di piazza Pertini e ha acceso un rogo. Per fortuna i danni sono stati contenuti, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati dai residenti delle case popolari nei dintorni. La mente, ovviamente, è tornata a quanto capitato all'Oltrestazione il mese scorso, quando anche in quella circostanza fu dato fuoco a tavoli e sfasciato anche i vetri di alcune auto parcheggiate, senza contare alcuni episodi minori avvenuti in precedenza.

I carabinieri e la Polizia locale di Nichelino stanno indagando e non escludono che la matrice possa essere la stessa. Il direttivo del comitato ha presentato denuncia.