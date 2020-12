Tavoli bruciati, vetri delle auto infrante: notte di guerriglia al centro d'incontro Oltrestazione a Nichelino

Nelle settimane scorse c'era stata qualche avvisaglia, ma quello che è successo nella notte tra sabato e domenica è stato ben di più e ben peggio. E' tornato l'incubo dei vandali che prendono di mira i comitati di quartiere a Nichelino.

Ignoti hanno devastato il centro d’incontro dell’Oltrestazione, bruciando i tavoli del Comitato di zona e mandando in frantumi i vetri delle auto parcheggiate in via Gozzano. Un raid violentissimo, dopo che gli autori si sono divertiti a fare festa (ovviamente non autorizzata e proibita per le norme anti Covid), bevendo alcolici e abbandonando bottiglie e resti di cibo nell’area.

Ferma condanna dell'accaduto da parte dell’assessore Giorgia Ruggiero: “E' vergognoso, la zona è coperta dalle telecamere e auspichiamo che gli autori vengano trovati e severamente puniti”.

Proprio l'installazione di nuovi 'occhi elettronici' (voluto dall'Amministrazione di Nichelino, dopo un vertice con le forze dell'ordine locali, a seguito dei primi episodi) potrebbe aiutare ad aver visto meglio per risalire a coloro che hanno distrutto e vandalizzato.