Saldi a Torino: inizio sottotono, scongiurate (per ora) le resse davanti ai negozi [FOTO]

Partono decisi e motivati, ma senza fare faville, gli esercenti del centro di Torino, in questa prima giornata di saldi. Il rientro in zona gialla ha spinto sì i cittadini a passeggiare e guardare le vetrine per le vie dello shopping, ma con flussi decisamente moderati, restituendo immagini ben lontane (per fortuna) dalle inquietanti resse dei weekend pre-natalizi.

Complici la temperatura rigida e il rientro alla quotidianità lavorativa dopo le ferie, il movimento tra via Roma e via Lagrange è stato molto contenuto, con sparute file di clienti in attesa di fronte ai negozi a ingressi contingentati. Bisognerà presumibilmente attendere il weekend, per vedere salire l'asticella degli acquisti.

Discretamente vivace anche l'attività di bar e ristoranti in zona piazza San Carlo verso l'ora di pranzo, che hanno ricevuto il via libera alla riapertura dopo le ultime settimane di delivery e asporto.

Gli sconti sono ovunque piuttosto alti, tra il 40 e il 70%. E, nonostante l'avvio in sordina, le impressioni dei commercianti interpellati da Confesercenti sono positive. Tutti si dichiarano soddisfatti di queso primo ritorno alla normalità, sia pure fra limitazioni e incertezze, dopo le chiusure a spot di fine dicembre. Si conferma, poi, l'interesse dei consumatori, malgrado gli acquisti previsti sono cauti e oculati, con scontrino medio in calo (200 euro).

Anche in periferia e in alcuni dei principali centri della cintura si è registrato un buon avvio. La scarsa ressa, inoltre, ha scongiurato ogni possibile rischio assembramenti, garantendo la gestione della clientela in tutta sicurezza.

"I segnali - commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - sono incoraggianti. Speriamo che possano essere confermati nel pomeriggio e domani, quando saremo ancora in zona gialla. Purtroppo il weekend sarà condizionato dalle limitazioni agli spostamenti, ma gli operatori si attendono un incremento della clientela e degli acquisti".

"E' un anno magico per i saldi - aggiunge la presidente di Ascom, Maria Luisa Coppa -, perché ci sono offerte come non era mai successo: c'è davvero la possibilità di fare tanti acquisti".