Con Samuel e Federico Sacchi gli ultimi due appuntamenti di 'Torino Natale Solidale’

Sono programmati per sabato 9 e domenica 10 gennaio gli ultimi appuntamenti del palinsesto ‘Torino Natale Solidale’ realizzati a cura del Comitato ARCI Torino.

Saranno la voce di Samuel e quella di Federico Sacchi a chiudere ‘L’anno che verrà’ l'iniziativa curata da Arci Torino, inserita all'interno del programma Torino Natale Solidale e realizzata con la consulenza artistica di Irene Dionisio, la regia Nicolò Roccatello e vede impegnata nella produzione e post produzione SweetLife Factory.

Le ‘pillole video’, girate in uno spazio simbolo della cultura e dell'arte torinese, sono rivolte - come tutta la programmazione che ha visto esibirsi artisti come Eugenio in Via di Gioia, Fabrizio Vespa, Guido Catalano, Bandakadabra, Stefano Francia di Celle, Nicola La Gioia, Francesca Cirilli, Guido Costa, Valentina Lacinio, Paola Cereda - a un pubblico giovane e con uno sguardo attento agli artisti e all'offerta culturale della città di Torino lanciate per lanciare un messaggio di solidarietà e speranza per il nuovo anno che si affaccia.

La messa in onda è sui canali YouTube e Facebook del Comune di Torino, sui canali social e YouTube di Torino Creativa e TorinoGiovani, oltre che sulle piattaformi aderenti al programma “Torino Solidale”.

Sabato 9 gennaio - ore 22

“SAMUEL PER TORINO SOLIDALE”

“In questo momento partecipare ad un'iniziativa come questa è importante per dare un segnale – dichiara Samuel - Chi ne ha la possibilità, chi è nella condizione di poter donare, di poter dare una mano è importante farlo. Gli artisti hanno una voce particolare, hanno la capacità di arrivare forse intimamente nelle emozioni delle persone e quindi è giusto che chi può, chi si trova nella possibilità di farlo partecipi a iniziative come queste”.

A Torino abbiamo fatto la storia della musica italiana. E' giusto dirlo ad alta voce. Tra le nostre punte di diamante c'è Samuel che ha prestato la sua voce per la causa di Torino Solidale a supporto delle numerose famiglie colpite dalla crisi socio-economica aggravata dalla pandemia, ospitandoci nel suo studio, Golfo Mistico. Con lui i musicisti Ale Bavo, Gianluca "Cato" Senatore e Christian Montanarella.

Domenica 10 gennaio - ore 21,30

“FEDERICO SACCHI PER TORINO SOLIDALE”

Un'esperienza d'ascolto del musicteller torinese dedicata a DonnyHathaway, geniale compositore afroamericano che negli anni ’70 scrisse veri e propri inni all’amicizia solidale e all’autodeterminazione. Ad accompagnare Sacchi nel suo racconto il cantautore Kiol. Girato ai Magazzino del Po. Nella storia della musica molti artisti hanno cercato di fissare in una composizione il valore della solidarietà. In alcuni casi l'artista viene toccato dal genio e scrive una canzone atemporale, capace di emozionare e di ispirare quel valore anche alle generazioni che verranno. Il musicteller Federico Sacchi racconta la storia del genio interrotto DonnyHathaway, il “maestro” di Stevie Wonder, uno dei più grandi cantanti e compositori afroamericani degli anni ’70. Un'esperienza d'ascolto che fonde storytelling, musica, teatro e video, un viaggio nelle canzoni di Hathaway dedicate alla solidarietà, all'amicizia e all’autodeterminazione, reinterpretate con personalità dal giovane cantautore Kiol.

Info:www.nataleatorino.it

#nataleatorino #torinosolidale #mettiamocilcuore