Momenti di tensione davanti alle poste di via Arsenale: "Code infinite e sportelli chiusi, situazione insostenibile"

"Ad agosto era già così. Era così anche la scorsa settimana e di nuovo oggi. Ma ora, con questo freddo, è impensabile tenere decine di persone ad aspettare all'esterno, al freddo. Perché dentro ci sono solo quattro sportelli aperti su 18". Pensieri e parole di Luisa Santonocito, giornalista freelance, che ha vissuto, come un qualsiasi utente, una situazione quasi surreale nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 gennaio, fuori (e poi dentro) le poste di via Arsenale.

"Non stiamo parlando di un ufficio di periferia, per quanto... Sono le poste centrali di Torino... Decine e decine di persone in coda: tempi di attesa interminabili, una cosa assurda: io sono già venute tre volte per spedire un libro e sono tornata a casa perché l'attesa era inifinita", ha aggiunto. Ad un certo ci sono stati momenti di tensione: "la gente in coda ha iniziato a spazientirsi e una cinquantina di persone, tra cui io, sono riuscite ad entrare. Per tutta risposta, gli addetti all'interno hanno minacciato di chiamare la polizia".

Poi la calma è tornata, ma dentro si sono ritrovati in alcune decine, mentre altri sono rimasti fuori. E la coda, se almeno non è più fatta al freddo, in compenso avviene di fronte a sportelli quasi tutti chiusi: "Ci sono quattro sportelli funzionanti su 18 al momento, non penso ci sia bisogno di aggiungere altro", ha detto ancora Luisa Santonocito. D'altra parte, l'immagine del fogliettino con il numero di attesa e quello delle postazioni che stanno servendo parlano da soli.

"Il responsabile mi ha sentita parlare al telefono, ha sentito che riferivo di quattro sportelli aperti (era assolutamente così!) e ha chiamato due dagli uffici, per far aprire due sportelli. Ma la situazione resta drammatica", ha concluso la giornalista, raccontando il suo pomeriggio di ordinaria coda alle poste.