Il suo padrone muore e lui rimane solo in casa per un mese: la polizia municipale salva un gattino a Borgo Dora

E' sopravvissuto per circa un mese cibandosi dello zucchero che aveva trovato all'interno di una zuccheriera e bevendo le poche gocce che cadevano dal rubinetto. Ma alla fine a salvarlo sono stati gli uomini della Polizia Municipale, chiamati dai vicini che per molti giorni hanno sentito i miagolii strazianti della bestiola.

Si è conclusa così la disavventura di un micino che era abituato a vivere in un alloggio di via Borgo Dora con il suo padrone e con un altro gatto. Quando però, circa un mese fa, il suo padrone è morto, alla vista degli addetti delle onoranze funebri che lo portavano via, il piccolo si è nascosto da qualche parte senza farsi più trovare, mentre l'altro animale è stato recuperato.