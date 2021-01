Dalle mascherine all'abbigliamento antivirale su Bolzonella Care: solo prodotti a marchio CE

La protezione dal Coronavirus è una priorità. Tutelarsi al meglio, sia in ambito privato che professionale, è un obiettivo che richiede prodotti anti Covid certificati, in grado di contrastare il rischio di contagio. Per supportare i suoi clienti nel frangente pandemico, Cast Bolzonella ha creato Bolzonella Care. Il progetto, che fa riferimento al portale www.antinfortunistica-dpi.it, offre mascherine, visiere protettive, gel igienizzante, abbigliamento antivirale e tanti altri dispositivi. È un’iniziativa in cui convergono le competenze acquisite dall’azienda in oltre 50 anni nel settore dell’abbigliamento professionale e la qualità di prodotti certificati.

La proposta è pensata per fornire una risposta efficace alle diverse necessità aziendali. Non solo mascherine chirurgiche, ma anche FFP2, lavabili in tessuto e mascherine per la collettività. S’aggiungono indumenti di protezione monouso, gel igienizzante mani, visiere protettive e abiti da lavoro antivirali. Ogni prodotto in catalogo dispone di marcatura CE.

Le mascherine si articolano in DPI, ovvero dispositivi di protezione individuale, tra i quali troviamo i prodotti FFP2, e dispositivi medici (categoria in cui figurano, ad esempio, le mascherine chirurgiche).

Realizzate in tessuto filtrante e traspirante, le mascherine lavabili sono disponibili in diverse colorazioni. Hanno una struttura a tre strati e vantano un’efficacia di filtrazione batterica del 95%. Oltre ad essere più economiche ed ecologiche, si possono personalizzare con il logo aziendale o il nome del dipendente, andando così a completare la divisa da lavoro. Un’alternativa è customizzarle in ottica di utilizzo come gadget da donare ai clienti: scelta efficace per potenziare la brand awareness.

Il catalogo di Bolzonella Care è stato recentemente ampliato con l’introduzione di indumenti di protezione monouso. Cuffie, calzari, camici e tute in 100% TNT in polipropilene, tra cui DPI di categoria III. Tra le novità troviamo anche l’abbigliamento da lavoro con tessuto antivirale. Questo ricorre all’innovativa tecnologia ViralOff®, che porta alla distruzione del 99% dei virus sui capi in appena due ore. Prestazioni attestate dal certificato ISO 18184:2019.

Le mascherine in tessuto, chirurgiche, FFP2 e tutti gli altri prodotti anti-Covid si possono acquistare attraverso www.antinfortunistica-dpi.it oppure su www.acquistinretepa.it, portale per l’ottimizzazione degli acquisti pubblici di beni e servizi.