Ancora tensioni in Val di Susa, sassi dei No Tav contro le forze dell'ordine

Nuove tensioni questa sera in Val di Susa, nei pressi del cantiere della Torino-Lione.

Manifestanti No Tav hanno tentato di danneggiare le recinzioni poste a protezione della nuova area allargata dei lavori per la nuova linea ferroviaria ad alta velocità. I militanti hanno lanciato sassi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.

I No Tav si sono dati appuntamento a Giaglione per raggiungere il presidio permanente dei Mulini, poi da qui alcune decine si sono mosse in direzione del cantiere in Val Clarea per l'ennesimo assalto che è stato respinto.