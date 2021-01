Sorpreso mentre tenta di rubare una bicicletta in piena notte, colpisce il proprietario con calci e pugni

Stava dormendo nella sua camera da letto, quando ha sentito dei rumori sospetti provenire dal cortile interno del palazzo: si è alzato velocemente e ha sorpreso un uomo intento a forzare il lucchetto che assicurava la sua bicicletta alla ringhiera. E’ successo ieri notte in via Scarlatti: il proprietario della bici ha afferrato allora una torcia e si è avvicinato allo sconosciuto chiedendogli cosa stesse facendo.

L’intruso gli si è scagliato violentemente addosso, tanto da farlo rovinare per terra; l’arrivo dei poliziotti ha messo però fine alla violenza. L'autore del fatto è un trentaduenne marocchino con numerosi precedenti di polizia, uscito dal carcere proprio la mattina del 13 Gennaio, a seguito del suo arresto, due giorni prima, per un furto. E' stato arrestato nuovamente dagli agenti del Comm.to Centro, questa volta per tentata rapina impropria.